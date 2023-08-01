Обратно в СССР: в Мариуполе оккупанты запретили учителям красить волосы и использовать косметику

Российские оккупанты продолжают погружать уничтоженный и оккупированный украинский Мариуполь в "совок". В "лучших традициях" периода СССР они ввели новый "дресс-код" для учителей в мариупольских школах.

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Женщинам запрещено красить волосы, использовать косметику, мужчинам – носить бороду. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, уже с 1 сентября оккупанты вводят ряд ограничений в отношении внешнего вида мариупольских учителей, которые Андрющенко назвал "адским дресс-кодом".

"Для учителей-женщин. Запрещено красить волосы, использовать косметику (любую), одежда уныло-г*вняного серого цвета классического типа. Прическа короткая, но не "ежик". Для длинных волос – конский хвост или пучок", – написал он.

Коснутся ограничения и педагогов мужского пола. Они должны быть тщательно выбриты, ношение бороды запрещено. Одеваться учителя должны в классические костюмы с галстуками.

Эти "новшества" Андрющенко назвал возвращением в СССР.

"Привет, СССР! Мы так скучали по тебе (на самом деле – нет). Если честно, это так триггерит и заставляет вспоминать общеобразовательную школу №7 в Мариуполе-Жданове. И бесконечно долгие недели наказаний за нарушение дресс-кода учеником… Но то были 80-е. Теперь 21-й век, но Мариуполь кто-то отбросил назад в средневековье", – отметил советник городского головы.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты перевозят через Мариуполь боекомплекты в гражданских грузовиках. В кузове одной из таких фур горожане заметили ящики с маркировкой боеприпасов.

Тем временем захватчики продолжают грабить город. Сначала они порезали на металлолом мариупольские предприятия, потом взялись за железнодорожные вагоны. Их режут на куски и отправляют в Донецк "на переплавку".

Перед этим оккупанты вывезли из мариупольского порта металла на 25 миллионов долларов.