Общая мобилизация в Украине: сколько должны служить военные

В Украине в рамках общей мобилизации установлен определенный срок службы для каждого воинского ранга. Он варьируется от 12 месяцев для срочников, имеющих степень высшего образования магистра до 10 лет – для офицеров по летному составу авиации.

Соответствующие сроки службы предусматриваются статьей 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В документе говорится, что, в частности, для контрактников срок воинской службы может устанавливаться на время до оглашения решения о демобилизации или до окончания действия особого периода.

В целом сроки воинской службы таковы:

1. Для срочников:

– 18 месяцев – для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную воинскую службу в ВСУ и других военных формированиях;

– 12 месяцев – для лиц, которые на время призыва имеют степень магистра.

2. Для контрактников:

– 3 года – для рядовых;

– 3-5 лет – для сержантов и старшин;

– период обучения в учреждении профессионального высшего военного образования или военном вузе – для курсантов;

– 5 лет – для военнослужащих, окончивших военное учреждение высшего образования.

3. Для офицеров:

– 10 лет – для военнослужащих со специальностями летного состава авиации;

– 5 лет – для других специальностей;

– 2-5 лет – для лиц, получивших воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования;

– 1-5 лет – для других граждан.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Генштабе ВСУ сообщили, что в ТЦК и СП в Украине будут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста. Это необходимо для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

– Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине упраздняется статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Граждане, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти пересмотр в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, который состоится 4 мая.

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