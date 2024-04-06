Общая мобилизация в Украине: сколько должны служить военные
В Украине в рамках общей мобилизации установлен определенный срок службы для каждого воинского ранга. Он варьируется от 12 месяцев для срочников, имеющих степень высшего образования магистра до 10 лет – для офицеров по летному составу авиации.
Соответствующие сроки службы предусматриваются статьей 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В документе говорится, что, в частности, для контрактников срок воинской службы может устанавливаться на время до оглашения решения о демобилизации или до окончания действия особого периода.
В целом сроки воинской службы таковы:
1. Для срочников:
– 18 месяцев – для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную воинскую службу в ВСУ и других военных формированиях;
– 12 месяцев – для лиц, которые на время призыва имеют степень магистра.
2. Для контрактников:
– 3 года – для рядовых;
– 3-5 лет – для сержантов и старшин;
– период обучения в учреждении профессионального высшего военного образования или военном вузе – для курсантов;
– 5 лет – для военнослужащих, окончивших военное учреждение высшего образования.
3. Для офицеров:
– 10 лет – для военнослужащих со специальностями летного состава авиации;
– 5 лет – для других специальностей;
– 2-5 лет – для лиц, получивших воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования;
– 1-5 лет – для других граждан.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Генштабе ВСУ сообщили, что в ТЦК и СП в Украине будут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста. Это необходимо для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.
– Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине упраздняется статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Граждане, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти пересмотр в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, который состоится 4 мая.
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