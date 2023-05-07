Общий залп до 32 "Калибров": Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК "Юг"

Войска Российской Федерации в ночь на 7 мая вывели в Черное море четыре корабля-ракетоносителя, хотя еще днем 6 мая все они находились в пунктах базирования. Эта активизация произошла на фоне обстрела южных регионов Украины стратегической авиацией противника.

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Об обстановке сообщило Оперативное командование "Юг". На своей странице в Facebook пресс-служба отметила: суммарный залп четырех российский надводных кораблей-ракетоносителей может составлять до 32 "Калибров".

В ОК обратили внимание, что стратегическая авиация страны-агрессора тоже была активна в ночь на 7 мая.

"Уровень ракетной опасности максимально высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – предупредили военные.

Напомним, что около полуночи (с субботы на воскресенье) РФ ударила по Украине ракетами (предварительно, Х-22). Взрывы слышали в Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В минувшие сутки оккупанты били ракетами по Часовом Яру, Константиновке, Херсону. Самые трудные бои продолжались за Бахмут и Марьинку.

– Последнюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины (на вечер 6 мая) можно найти здесь.

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