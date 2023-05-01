Общий залп до 8 'Калибров': Россия вывела в Черное море 11 кораблей и 2 подводные лодки - ОК 'Юг'

Страна-агрессор Россия вечером 30 апреля пополнила количество своих ракетоносителей в Черном море. Она вывела 11 кораблей и 2 подлодки.

Видео дня

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг". Общий залп носителей до 8 ракет "Калибр".

Такая ситуация с вооружением врага сложилась в связи с с уменьшением силы шторма.

"В Черном море с уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена 2 подводными ракетоносителями. Суммарный залп "Калибров" до 8", – сказано в сообщении.

Военные призвали украинцев быть на чеку и следить за сигналами воздушной тревоги.

"На фоне активности стратегической авиации следует быть внимательнее к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью, переходите в укрытие. Берегите себя! Все будет Украина!" – заявили в ОК "Юг".

Отметим, 26 апреля в Черном море враг вдвое увеличил количество ракетоносителей. Общий залп "Калибров" мог достигать 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула: несмотря на то что ракетный запас врага иссяк, оккупанты по-прежнему готовы применить оружие из акватории Черного моря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!