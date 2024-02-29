ОБСЕ активировала Московский механизм для расследования по заложникам РФ: в чем суть

Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) активировали так называемый "Московский механизм" в отношении произвольного задержания Россией гражданских украинцев на временно оккупированных территориях. Это первый международный механизм, задействованный в этом вопросе.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в соцсети X. Активация механизма поможет определить подлинные масштабы этого преступления.

"Во время этой войны РФ взяла в заложники тысячи мирных украинских граждан на временно оккупированных территориях. Они являются наиболее уязвимой группой, которую не замечают на международном уровне", – отметил министр.

Кулеба ожидает, что активация "Московского механизма" поможет "определить подлинные масштабы этого преступления и установить факты".

Ранее глава МИД призвал ОБСЕ, ООН и другие организации использовать все имеющиеся и при необходимости создать новые инструменты для решения проблемы украинских гражданских заложников и содействия их освобождению.

"Мы продолжим прилагать максимум усилий, чтобы освободить их всех. Благодарен партнерам за прочную поддержку в этом вопросе. Каждое преступление России должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности", – добавил дипломат.

Справка

"Московский механизм" – это формальная процедура, установленная в рамках ОБСЕ, позволяющая развертывание краткосрочной международной миссии по установлению фактов для решения конкретной проблемы прав человека в регионе ОБСЕ. "Московским" он назван, потому что он был принят во время встречи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся в 1991 году в Москве.

Как он работает? Московский механизм состоит в создании краткосрочной миссии по установлению фактов в соответствии со сформулированными задачами. Члены такой миссии избираются из списка экспертов, сформированного ОБСЕ на основании представлений от государств-участников. Конечным результатом Московского механизма является отчет миссии по конкретным вопросам и рекомендации по их решению. Обеспечение деятельности миссии возложено в Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в Варшаве.

Как сообщал OBOZ.UA, каждого военного преступника, всех причастных к принудительной депортации украинцев нужно привлечь к ответственности за совершенные противоправные действия. Отдельно должны ответить те, кто издевается над нашими пленными. Об этом во время обращения к участникам Международной платформы за увольнение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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