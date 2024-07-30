'Обсудили вопросы энергетики и безопасности': Зеленский на Волыни встретился с представителями бизнеса. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский на Волыни встретился с производителями в рамках экономической платформы "Сделано в Украине". Темами обсуждения стали энергетика и безопасность региона.

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В официальном Telegram-канале Зеленский обнародовал видео со встречи. "Спасибо производителям за рабочие места, за то, что поддерживаете украинскую экономику и являетесь настоящими налогоплательщиками. Это очень важно для нашего государства, чтобы оно жило и развивалось", – говорится в сообщении.

Зеленский во время встречи отметил, что, пока идет война, ситуация в энергетике не будет простой, но правительство делает все возможное для ее улучшения, информирует Офис президента.

По словам главы государства, РФ пытается посеять панику в приграничных областях.

Он призвал доверять только украинским официальным источникам информации.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в 2024 году в рамках платформы "Сделано в Украине" предприниматели Волыни смогут получить 1,6 млрд грн.

Речь идет о грантах, кредитных программах, компенсациях за отечественную сельхозтехнику и более чем 20 млн грн субвенции на приобретение школьных автобусов, которые производят в регионе.

"Сейчас поддерживать отечественного производителя – вопрос нашей безопасности, не только экономической. Ведь до 40% покупки украинских товаров возвращается назад украинцам в виде зарплат, налогов и сборов. И именно благодаря бизнесу мы имеем ресурс поддерживать наш сектор безопасности и обороны", – сказала Свириденко.

Зеленский также посетил предприятие легкой промышленности, специализирующееся на изготовлении текстильных изделий.

В прошлом году это производство вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет и в тройку наиболее эффективных предприятий в своей отрасли.

Директор компании ознакомила Зеленского с процессом производства и рассказала, где именно реализуется продукция. Президент пообщался с работниками и поблагодарил их за труд, сообщили в ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля Зеленский прибыл на Волынь на выездное совещание по безопасности севера Украины. Также глава государства проверил строительство фортификаций в приграничных районах области.

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