Обвинили в 'оправдании терроризма': в Мариуполе оккупанты задержали двух человек за лозунг 'Слава Украине'

Российские войска продолжают терроризировать жителей временно оккупированного Мариуполя. Спецслужбы страны-террориста РФ задерживают украинцев за комментарии в социальных сетях.

Накануне захватчики задержали двух человек и предъявили им абсурдное обвинение. Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

В мэрии рассказали, что боевики российской ФСБ задержали двух мариупольцев якобы "за публичное оправдание терроризма". Сами оккупанты заявили, что задержанные публиковали ролики и комментарии в социальных сетях, в которых поддерживали "Азов" и Украину.

Также в горсовете отметили, что россияне продолжают запугивать людей во временно оккупированном городе за их проукраинскую позицию. Захватчики используют статью за "оправдание терроризма" для того, чтобы люди не могли выражать мнение о поддержке Украины. В мэрии подчеркнули, что путинские войска делают это для того, чтобы создать образ Мариуполя как "пророссийского города".

В сети также опубликовали видео, как два вооруженных захватчика выводят женщину из автомобиля и ведут в направлении здания.

Напомним, российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных территориях. При чем в Луганской области враг заставляет людей получать так называемые паспорта России новыми методами. Без фейкового паспорта украинцам ограничивают доступ к коммунальным услугам.

Ранее сообшалост, что построенные российскими оккупантами новые дома в Мариуполе уже начинают понемногу разваливаться. В сети показали, какие проблемы обнаружили люди в трехэтажных "новостройках", которые соорудили захватчики.

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