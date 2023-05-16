Очень боятся 'бавовны': в сети показали, как оккупанты ползком убегали от защитников Украины на Бахмутском направлении. Видео

Защитники Украины продолжают "кошмарить" российских оккупантов на Бахмутском направлении. Захватчики вынуждены отступать буквально ползком.

Видео дня

Соответствующее видео показал в Telegram украинский журналист, военный корреспондент Юрий Бутусов. Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с другими подразделениями ВСУ искусно выбивают захватчиков со своей земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: защитники Украины активно противостоят российским оккупантам и ежедневно отвоевывают захваченные позиции. В частности, одна из таких была отбита под Соледаром в Донецкой области. Украинским бойцам удалось захватить позицию "Циклоп", а враг был вынужден убегать.

Урон противнику нанесла штурмовая группа батальона К-2 54 ОМБр. Она выбила врага из ДЗОТ (дерево-земляная оборонная точка. – Ред.).

Тем временем украинские морпехи 14 мая ликвидировали по меньшей мере девять российских захватчиков. Также было уничтожено вражеское плавсредство.

За прошедшие сутки воины Сил обороны ликвидировали на фронте 520 солдат армии РФ. Также накануне защитники сожгли 57 единиц разной техники и вооружения врага, в том числе 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 6048), 13 артиллерийских систем (3150), 12 боевых бронированных машин (7348) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады ликвидировали комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М". Он был уничтожен с помощью FPV-дрона;

– украинские артиллеристы ликвидировали в Херсонской области редкую технику российских оккупантов – самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" советской разработки, калибр которого 240 мм.

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