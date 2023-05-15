Украинские морпехи устроили новую "бавовну": уничтожено вражеское плавсредство и 9 захватчиков
Украинские морпехи продолжают минусовать русских захватчиков на украинской земле. Накануне, 14 мая, воины частей морской пехоты и других подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины ликвидировали по меньшей мере девять российских захватчиков.
Уничтожено также вражеское плавсредство. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.
"Военные части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки личным составом частей морской пехоты и другими подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 9 оккупантов и одно плавсредство. Окончательные потери врага уточняются", – подчеркнули в Военно-морских силах.
Напомним, всего накануне воины Сил обороны Украины ликвидировали 580 оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 199 460 военных.
Также накануне украинские воины уничтожили более 80 единиц военной техники и вооружений противника.
Только на Купянском и Лиманском направлениях было ликвидировано более полутора сотен оккупантов и два склада БК.
В то же время украинские артиллеристы устроили "бавовну" оккупантам возле Кременной. Там неприятель недосчитался своих танков.
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