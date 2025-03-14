'Очень любила детей и мужа': в Кривом Роге прощаются с Ириной Васюк, которую убила РФ ракетным ударом. Фото

В пятницу, 14 марта, в Кривом Роге прощаются с Ириной Васюк, погибшей в результате ракетного удара оккупантов 12 марта. Женщина была добрым и отзывчивым человеком, очень любила свою семью.

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Об этом сообщает "Суспильне". Проститься с жертвой российской агрессии пришли родные, коллеги, друзья и небезразличные жители города.

47-летняя Ирина Васюк работала в районной военной администрации, она как раз ехала на работу в троллейбусе, когда россияне ударили по Кривому Рогу. Женщина погибла из-за обломков стекла, вылетевшего из-за взрывной волны.

"Ирина была отзывчивым, светлым человеком, всегда улыбающаяся. Чтобы у нее не случилось в жизни она была настроена положительно. Она очень хорошая мама, подруга. Она очень много хотела путешествовать", – рассказала подруга погибшей Татьяна.

Еще одна знакомая – Лилия рассказывает, что Ирина была добрым человеком. Трудно поверить в то, что ее не стало.

"Женщиной была хорошей, подругой была хорошей, и кумой была прекрасной. Любила очень детей своих, мужа. Мне тяжело очень. Восприятия того, что ее нет – нет. Детям 26 и 17 лет", – подчеркнула Лилия.

Для одноклассницы Ирины, Аллы, женщина навсегда останется светлым человеком.

"Хорошо училась в школе, хорошая, спокойная девочка была. Шок у нас был", – вспоминает женщина.

Коллега погибшей Лариса рассказала, что в районной администрации женщина работала 18 лет, часто ходила в церковь, занималась саморазвитием и спортом.

"Она все время работала, усердная, человек, ну таких единицы. Она была в отделе экономики. Никаких претензий никогда к ней не было", – подчеркнула Лариса.

Похоронят Ирину Васюк на Центральном кладбище Кривого Рога.

Напомним, в результате атаки россиян 12 марта среди погибших оказалась сотрудница Криворожской районной военной администрации, 47-летняя Ирина Васюк. Женщина ехала на работу по троллейбусу и сидела именно со стороны окна, поэтому все обломки она взяла на себя.

Как сообщал OBOZ.UA, утром, 12 марта, оккупанты устроили ракетную атаку по Кривому Рогу. В городе раздалось несколько взрывов и поднялся столб дыма. В результате обстрела погибла женщина, еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

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