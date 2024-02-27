'Очень сильный сигнал': премьер Чехии рассказал, сколько стран ЕС готовы покупать снаряды Украине за пределами Европы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что целый ряд стран за пределами Европы готовы присоединиться к инициативе о закупке артиллерийских боеприпасов для украинской армии. По его словам, это позволить оказать оперативную поддержку ВСУ.

Также Фиала подчеркнул, что готовность мира помогать Украине является "сильным сигналом для России". Об этом он заявил во время неформального саммита по поддержке Украины, созванного по инициативе президента Франции, сообщает издание Le Monde.

Глава чешского правительства рассказал, что инициативу по закупке снарядов для Украины поддерживают уже 15 стран. Также он подчеркнул, что это позволит решить проблему нехватки боеприпасов для ВСУ.

"Чешская инициатива пользуется сильной поддержкой со стороны нескольких стран. Это очень сильный сигнал для России", – сказал премьер Чехии.

Стоит отметить, что в Европе эту инициативу уже поддержали Франция, Нидерланды и Португалия и ряд других стран. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна выделит более 100 миллионов евро на реализацию чешского плана.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз обещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Однако на самом деле украинская армия получила от стран ЕС всего 30% снарядов от обещанного количества.

Ранее сообщалось, что на конференции в Париже, собранной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения помощи Украине, участники говорили о возможности отправки сухопутных войск западных стран на территорию нашего государства. Впрочем, совместного решения относительно этого принято не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Европе пора бы "проснуться", осознать, в каком опасном мире она существует, и увеличить поддержку Украины. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, исход российско-украинской войны может решиться в ближайшие месяцы.