"Время проснуться": Боррель заявил, что исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы

Европе пора бы "проснуться", осознать, в каком опасном мире она существует, и увеличить поддержку Украины. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, исход российско-украинской войны может решиться в ближайшие месяцы.

Об этом европейский топ-дипломат заявил в интервью испанской газете El País, которое было обнародовано 25 февраля. Он отметил, что страны Евросоюза совместно опередили Соединенные Штаты Америки в "гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи" Киеву.

Но это не повод расслабляться – европейцам нужно "оказать больше помощи и быстрее", сказал Боррель.

Он объяснил, что государства ЕС не принимают непосредственного участия в войне, потому "не до конца понимают" ее важность.

"Россия – недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как [Алексей] Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?" – задал риторический вопрос глава европейской дипломатии.

Боррель призвал европейцев "проснуться", поддержать Украину, а также повысить обороноспособность собственных стран.

Как писал OBOZ.UA:

– На большой пресс-конференции 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев в ближайшее время ожидает опасный период – примерно это март-апрель 2024 года.

– Также глава государства сказал, что от 2024 года будет зависеть формат окончания этой войны.

– Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что снаряды нужны Украине срочно и в огромных количествах. Также он призвал ЕС готовиться к длительному противостоянию с Россией и объяснил, почему победа РФ станет катастрофой для всех.

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