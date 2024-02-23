Боеприпасы нужны срочно: Боррель разослал странам-членам ЕС письмо с призывом помочь Украине

Государства-члены Европейского Союза должны найти способы увеличить поддержку Украины. В частности помочь ликвидировать дефицит боеприпасов.

С таким призывом обратился главный дипломат ЕС Жозеп Боррель к своим коллегам, находящимся в распоряжении Politico. Он подчеркнул, что снаряды нужны срочно и в огромных количествах.

"Украинские воины настроены воевать, но им нужны боеприпасы. Поэтому я считаю своим долгом и ответственностью еще раз обратиться к вам, чтобы увидеть, что мы еще можем сделать для поддержки Украины", – написал Боррель.

Украина усилила предупреждение о том, что ее войска исчерпывают возможности личного состава, а нехватка боеприпасов препятствует способности вооруженных сил дать отпор российским войскам.

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене попросил западных партнеров поставить больше оружия и боеприпасов.

Призыв раздался в то время, когда украинские войска, превзойденные вооружением и личным составом, отступили от охваченного боями города Авдеевки на востоке страны перед лицом последнего наступления России в этом районе.

Как писал OBOZ.UA, по словам военных экспертов, российская оккупационная армия ведет наступление сразу на пяти участках фронта на востоке Украины. Враг готовился к этой серии атак и, сосредоточив резервы, начал реализовывать свой план. Силы обороны Украины вынуждены отражать вражеские атаки везде в условиях острой нехватки боеприпасов.

Напомним, в конце января в ЕС оценили, сколько боеприпасов из миллиона обещанных смогут поставить Украине до марта. Тогда заявлялось, что из-за постоянных задержек в производстве и опасений истощения запасов страны ЕС планируют поставить только 600 000 боеприпасов к этой дате.

Жозеп Боррель, пребывая в Киеве с официальным визитом, заявил, что ЕС до конца 2024 года рассчитывает предоставить Украине 1,155 млн боеприпасов. Он отметил, что ВПК блока вырос на 40%.

Также Боррель объяснил задержку с поставками боеприпасов Украине. По его словам, Евросоюз не выполняет собственных обязательств по поставкам Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран – членов ЕС не хватает производственных мощностей. Причина в том, что они экспортируют снаряды в другие страны.