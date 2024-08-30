'Очищаем украинское небо': в Воздушных силах показали сбивание вражеского дрона во время атаки 30 августа. Видео

В Воздушных силах Украины показали эффективную работу воинов зенитной ракетной Херсонской бригады в ночь на 30 августа 2024 года. На кадрах видно, как украинские защитники успешно сбивают вражеский дрон, пытавшийся атаковать украинскую территорию.

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Соответствующее видео опубликовало отделение коммуникаций воздушного командования "Юг". Это результат бдительности и профессионализма зенитчиков, которые круглосуточно обеспечивают защиту украинского неба от агрессоров.

"Очищаем украинское небо от российского хлама! Продолжаем нашу борьбу!" – подчеркнули украинские защитники.

Россия ночью 30 августа атаковала Украину баллистической ракетой и 18 дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Защитники неба сбили 12 БПЛА, еще несколько упали самостоятельно. ПВО работала в пяти регионах.

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Так, были сбиты 12 Шахедов", а еще четыре – локационно потеряны (упали самостоятельно).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской (там уничтожили четыре дрона), Херсонской и Сумской областях.

Оккупационные войска России ночью 30 августа нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате вспыхнул пожар, травмы разной степени тяжести получили девять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа силы ПВО отразили очередную массированную атаку РФ на Украину, во время которой та применила 74 дрона-камикадзе и пять ракет. В течение ночи и утра защитники неба уничтожили две ракеты и 60 "Шахедов" (остальные 14 БПЛА были локационно потеряны – упали на территории страны).

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