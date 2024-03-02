Одесса объявила 3 марта Днем траура по погибшим от российского удара БПЛА

В воскресенье, 3 марта, в Одессе и области будет объявлен траур в связи с гибелью людей в результате ночной атаки российских дронов. Государственный флаг и флаг города Одессы с траурными лентами будут приспущены на зданиях.

Об этом сообщил Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг". Также предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

"День траура 3 марта в Одессе. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг и флаг г. Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия России в ночь на субботу, 2 марта, снова ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. По состоянию на 11 утра известно о трех погибших, среди которых ребенок. Восемь человек ранены, в том числе трехлетний ребенок и беременная женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе из-под завалов многоэтажного дома, пострадавшего в результате налета "Шахедов" в ночь на 2 марта, спасатели извлекли живого мужчину. Предварительно в момент прилета он находился в подвале.

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