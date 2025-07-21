Один из самых массированных ударов: появилась карта движения дронов и ракет во время атаки на Украину в ночь на 21 июля

В ночь на 21 июля российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак по Украине за последнее время. Под огнем оказались сразу несколько регионов. Среди основных целей – Киев, Харьков, Ивано-Франковск, Сумы и Черновцы.

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В Telegram-канале "ПВО Радар" обнародовали карту, которая показывает траектории полета как ударных дронов типа Shahed, так и ракет, которые использовала Россия во время ночной атаки. Эти данные позволяют четко понять масштаб и координированность действий врага.

"Враг нанес один из самых массовых ракетных и шахедных ударов по многим городам Украины сегодня ночью. На карте которую мы для вас нарисовали вы можете увидеть движение ракет и шахедов над территорией Украины", – говорится в сообщении.

Там добавили, что основными целями врага этой ночью были несколько регионов – Киев, Ивано-Франковск, Харьков, Сум, Черновцы

Подробности российского комбинированного удара по Киеву

В ночь на 21 июляКиев снова оказался под массированным обстрелом со стороны России. Агрессор использовал крылатые ракеты и ударные дроны, вызвав масштабные разрушения и жертвы среди гражданских.

Пожары возникли сразу в нескольких районах столицы. Всего под огнем оказалось по меньшей мере семь частей города, а противовоздушная оборона работала даже утром.

По информации правоохранителей, в результате атаки повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, киоски, гаражи, транспорт, складские помещения и наземная часть станции метро. Пострадала и полицейская машина, экипаж которой как раз ехал на вызов.

По обновленным данным на 08:30 утра, разрушения и падение обломков зафиксированы в семи районах: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. В результате удара погиб один человек, шесть человек получили травмы, в том числе 15-летняя девушка с осколочными ранениями.

Значительный ущерб понес Дарницкий район. Здесь горели помещения гаражного кооператива, дошкольного учебного заведения и супермаркета. Медики госпитализировали мужчину с многочисленными ранениями, еще пять человек (в том числе подросток) получили травмы из-за обломков. Также сообщалось о пожаре в нежилом здании.

В Днепровском районе взрывы вызвали возгорание в торговых павильонах и складских помещениях. Также пожар охватил здание детского сада, которое удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

В Шевченковском районе столицы в результате обломков БПЛА загорелся балкон многоэтажки. Спасатели локализовали пожар на площади 150 кв. м, одного человека удалось спасти, еще один, пожилая женщина, была госпитализирована.

Кроме того, повреждены входы в станцию метро "Лукьяновская" и вестибюль, прилегающие кафе и магазины. Станция временно не работала на вход и выход, но оставалась открытой как укрытие.

В Оболонском районе были повреждены два дома, в том числе один недостроенный. В Соломенском – взрывной волной выбило окна и двери в многоэтажках, а также возник масштабный пожар на складах – здесь погиб мужчина.

В Святошинском районе из-за обломков дрона загорелись гаражи, на место вызвали медиков. В Голосеевском районе информация о повреждениях уточняется.

Утром 21 июля поезда на красной ветке метрополитена курсировали только от станции "Академгородок" до "Арсенальной". Пересадочные узлы "Театральная – Золотые ворота" и "Крещатик – Майдан Независимости" работали в обычном режиме.

По факту ночной атаки начато досудебное расследование. Киевская городская прокуратура квалифицировала действия России как военное преступление по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство во время вооруженного конфликта.

Что известно о масштабной атаке на Ивано-Франковскую область

В ночь на 21 июля и утром российские войска атаковали Ивано-Франковскую область дронами и ракетами. В результате обстрела пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них – ребенок, повреждена инфраструктура в трех населенных пунктах.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что ударов было много. По его словам, в одном из сел общины выбиты окна, а пострадавшие имеют легкие травмы.

Впоследствии мэр уточнил, что повреждения зафиксированы в трех селах общины в результате комбинированной атаки с использованием "Шахедов" и ракет. По предварительным данным, все пострадавшие – в стабильном состоянии.

По словам Марцинкива, это была самая масштабная атака на регион с момента начала полномасштабного вторжения.

В Городенковской общине Коломыйского района из-за обстрела загорелась хозяйственная постройка, которую быстро потушили спасатели. В Ивано-Франковской территориальной общине ликвидирован пожар в частном двухэтажном доме и зафиксировано повреждение других жилых домов.

ГСЧС также сообщила, что в городе Ивано-Франковск загорелись гаражи и автомобили на открытой стоянке (220 кв. м), а также производственно-складские помещения (300 кв. м). На местах работали спасатели и саперы.

Последствия российской атаки на Харьков

Российские войска также нанесли массированную атаку по Харькову. Под удар попал Киевский район города, где зафиксированы многочисленные "прилеты", пожары и разрушения.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты применили дроны типа "Шахед" ("Герань-2"), которые атаковали примерно в 01:40. Первые взрывы произошли в Киевском районе – зафиксировано не менее четырех попаданий. По состоянию на утро продолжаются работы спасателей, профильные службы ликвидируют последствия.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что в Харькове насчитали более 10 ударов, один из них – вблизи многоквартирного дома. Там вспыхнул пожар, который возник рядом с жилым объектом.

Всего в результате ночной атаки оккупанты нанесли по городу 12 ударов. Также возник масштабный пожар на одном из гражданских предприятий.

По данным областной прокуратуры, беспилотники "Герань" повредили два предприятия. В жилом квартале выбиты окна в домах, повреждены несколько автомобилей. Жертв среди населения нет. Информация о пострадавших постоянно уточняется.

Правоохранительные органы уже открыли уголовные производства по статье 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны. Прокуратура фиксирует все обстоятельства очередного военного преступления со стороны РФ.

Что предшествовало новой атаке РФ по Украине

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 20 июля, запустили по Украине десятки ударных беспилотников. Кроме того, враг поднимал в небо истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также запустил крылатые ракеты и баллистику.

По состоянию на 00:36 21 июля тревога была объявлена во всех регионах Украины. На Киевщине были слышны взрывы, известно о жертве и пострадавшем из-за атаки РФ в столице.

В то же время, как отмечали в Воздушных силах ВСУ, вражеские "Шахеды" также фиксировались во многих регионах – в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях. По данным канала monitor, в небе над Украиной более 100 беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, за два дня энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и восстановили электроснабжение в более 37 населенных пунктах Киевской, Одесской и Донецкой областей, жители которых были обесточены из-за обстрелов.

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