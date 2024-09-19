Один в поле воин: Силы специальных операций совершили штурм позиций армии РФ с помощью робота. Фото и видео

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и ценную технику противника. В этот раз Силы специальных операций совершили штурм позиций армии РФ с помощью робота.

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Об этом говорится в сообщении UA_REG TEAM. Это был комплексный налет на позиции противника с применением наземного роботизированного комплекса, FPV и миномета.

"Один в поле воин. Меняется эпоха, изменяются и методы ведения войны. Результат: часть противника уничтожена, остальные сбежали. НРК получил несколько попаданий РПГ и FPV, однако выстоял, выполнил задание и вернулся на восстановление", – говорится в сообщении к видео.

Ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине отразили вражеский штурм, нанеся поражение из дронов. По итогам результативной операции уничтожены российский танк и БТР.

Напомним, что украинские защитники из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отбили на Луганщине штурм пехоты окупантов с бронетехникой. В итоге враг потерял две боевые машины пехоты и живую силу.

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