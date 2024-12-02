'Одна из самых длинных двусторонних встреч': Зеленский подвел итоги визита Шольца в Украину. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его общение с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве стало одной из самых длинных двусторонних встреч. Разговор лидеров длился более двух с половиной часов, главной темой стала ПВО и усиление защиты украинского неба.

Видео дня

Германия является лидером в этом и в целом по поддержке Украины в Европе, от нее наша страна уже получила почти 30 миллиардов евро. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 2 декабря.

Шольц дополнительно объявил новый пакет военной поддержки на 650 миллионов евро, который Украина должна получить в декабре.

"Я хочу поблагодарить канцлера персонально, и всю Германию – весь немецкий народ, который так принципиально с нами. Для нас в Украине важно, чтобы уровень немецкой поддержки не уменьшался и дальше. Это будет важнейший и своевременный сигнал всем другим нашим партнерам. И на встрече с канцлером мы договорились, что Германия будет с Украиной в дальнейшем именно так, как нужно, независимо от того, что будет происходить в глобальной политике – какие изменения настроений могут быть", – сказал Зеленский.

Немецкому канцлеру во время его визита показали украинское оружие и то, которое было произведено совместно с ФРГ – оно может существенно влиять на ситуацию на фронте. Это ударные дроны, работающие с применением искусственного интеллекта.

"Наши производственные возможности в Украине – и тем более в сотрудничестве с партнерами – уже значительно больше, чем возможности финансировать производство. Мы привлекаем инвесторов, привлекаем компании. Я благодарен всем немецким компаниям, которые уже работают с нами, работают с Украиной", – отметил президент.

С Шольцом глава государства обсудил также планы по переговорной работе с партнерами в Европе на этот месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, Олаф Шольц, встретившись с Владимиром Зеленским, возложил вместе с ним цветы к народному мемориалу погибшим защитникам на Майдане Незалежности.

С канцлером ФРГ президент обсудил гарантии безопасности для Украины, а также потребности нашего государства в средствах ПВО – сейчас идет работа по вопросам передачи Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Зеленский сказал, что планы Украины остаются неизменными – стать сильнее, чтобы в 2025 году завершить войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!