Одних ATACMS будет мало: Селезнев сказал, чего не хватает Украине для гарантированного уничтожения Керченского моста. Видео

Для того, чтобы разрушить Керченский мост, соединяющий РФ с оккупированным Крымом, недостаточно будет только ракет ATACMS. Для того, чтобы разрушение переправы стало гарантированным, нам нужны Taurus.

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Передачу Украине этих ракет продолжает тормозить канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал Владислав Селезнев – военный журналист, бывший спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах.

"Но мы должны понимать следующее: учитывая, что произошло серьезное изменение в позициях других западных партнеров Украины относительно передачи ракетного вооружения и предоставления соответствующих разрешений на их применение, вполне вероятно, что либо нынешний федеральный канцлер соответствующее решение примет, либо такое решение может принять следующий федеральный канцлер. Потому что кандидат на эту должность постоянно отмечает то, что они готовы изменить кардинальную позицию федерального правительства Германии по поставкам такого типа ракет", – отметил он.

Селезнев напомнил, что ранее говорил об уничтожении Крымского моста бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. Он отмечал, что для того, чтобы эта атака была удачной и эффективной, она должна быть комплексной. То есть кроме крылатых и баллистических ракет мы должны еще задействовать морские ударные дроны-камикадзе типа MAGURA V5 или Sea Baby.

Однако следует учитывать, что россияне с тех пор, когда американский генерал делал такое заявление, сделали немало усилений, в том числе инфраструктурных, для того, чтобы уберечь Керченский мост.

"Они там стягивали баржи, возвели какие-то дополнительные инженерные препятствия для того, чтобы не пропустить ближе к опорам Керченского моста наши дроны-камикадзе. Поэтому, я думаю, этот вопрос требует еще одного более тщательного исследования, каким образом действовать", – сказал журналист.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

– Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области. Военная цель в городе Карачев в ночь на 19 ноября была успешно поражена.

– Американские СМИ писали, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по пункту поставки боеприпасов.

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