Офис 'спецоперации 'Паутина' был рядом с управлением ФСБ России, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поделился ранее неизвестными деталями масштабной секретной операции Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина", которая была направлена на поражение стратегической авиации России. Он подчеркнул, что эта операция стала одной из самых сложных и важных в истории страны.

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В своем обращении Глава государства выразил глубокую благодарность СБУ и лично ее руководителю - генералу Василию Малюку, назвав эту операцию "абсолютно уникальной" Также он отметил, что к операции готовились полтора года.

"Подготовка к "Паутине" продолжалась более полутора лет. Планирование и организация всех деталей были идеально подготовлены", – подчеркнул Зеленский.

Наиболее впечатляющей, по словам лидера страны, является информация о том, что "офис" операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одном из российских регионов.

"Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично – "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", – рассказал Зеленский.

В ходе операции СБУ было использовано 117 беспилотников и задействовано соответствующее количество операторов. В результате "Паутина" нанесла удар по 34% стратегических носителей крылатых ракет, размещенных на аэродромах России.

"Действовали наши люди на территории разных российских регионов – в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал", – добавил президент.

Также Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком, заслушав его подробный отчет о сегодняшней операции.

"Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Самая дальнобойная наша операция", – подчеркнул глава государства.

Президент выразил благодарность генералу Малюку за этот успех и поручил СБУ информировать общество о дальнейших деталях и результатах операции, которые можно обнародовать.

"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо – мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить. Слава Украине!", – подытожил Владимир Зеленский.

Как рассказывают источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в РФ FPV-дроны, а затем мобильные деревянные домики. Позже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, которые уже расположены на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны улетели поражать российские бомбардировщики.

Сообщалось, что 1 июня украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Целями называют воинскую часть в поселке Среднее (Усольский район Иркутской области РФ) и аэродром "Белая" вблизи указанного населенного пункта.

Уже позже появилось редкое фото, которое было представлено СБУ. На нем глава ведомства Василий Малюк стоит над спутниковыми снимками военных авиабаз страны-террориста.

Позже стало известно, что в результате операции под кодовым названием "Паутина" было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, размещенных на ключевых аэродромах врага. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

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