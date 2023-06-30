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Огонь и напор: в ВСУ показали, как бойцы 30-й бригады бьют врага под Бахмутом и Соледаром. Видео

Марина Погорилко
War
2 минуты
417
Огонь и напор: в ВСУ показали, как бойцы 30-й бригады бьют врага под Бахмутом и Соледаром. Видео

Под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области среди других подразделений Сил обороны Украины российских оккупантов уничтожают, в частности, бойцы 30 отдельной механизированной бригады ВСУ. Несколько недель назад они продвинулись в регионе более чем на полкилометра.

Видео дня

Работу военных показали в сюжете "Донбасс Реалии", опубликованном в Telegram Сухопутных войск ВСУ. На кадрах – благодаря профессиональным действиям бойцов взрывается и горит вражеская техника. Сами же они рассказали о военных буднях и о том, как одолевают страх (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Огонь и напор!" – прокомментировали в Сухопутных войсках работу защитников на видео.

Огонь и напор: в ВСУ показали, как бойцы 30-й бригады бьют врага под Бахмутом и Соледаром. Видео

Отмечается, что украинским пехотинцам по указанным направлениям противостоят российские десантники. По словам военных, оккупанты не бегут даже если наша техника ездит просто по их позициям. В одном из подобных случаев, когда захватчики остались на позициях, наша пехота взяла их в плен.

Напомним: также продолжают выгонять врага с нашей земли и украинские спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с другими представителями Сил обороны. В течение недели они поразили 50 единиц техники оккупационной армии России и отминусовали более 50 захватчиков. Кроме того, вместе с артиллеристами ВСУ дополнительно поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, 4 огневых позиций и еще 200 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аэроразведчики подразделения "Марсель" уничтожили место базирования техники российских оккупантов. Враг расположил свой тайник недалеко от границы с Россией в Харьковской области;

– боец ВСУ Валерий Маркус заявил, что наши защитники в результате успешных штурмов продвигаются на фронте. В то же время он сказал, что российские оккупанты построили плотную оборону, поэтому каждый метр родной земли дается бойцам сложно.

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