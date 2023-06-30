Огонь и напор: в ВСУ показали, как бойцы 30-й бригады бьют врага под Бахмутом и Соледаром. Видео

Под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области среди других подразделений Сил обороны Украины российских оккупантов уничтожают, в частности, бойцы 30 отдельной механизированной бригады ВСУ. Несколько недель назад они продвинулись в регионе более чем на полкилометра.

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Работу военных показали в сюжете "Донбасс Реалии", опубликованном в Telegram Сухопутных войск ВСУ. На кадрах – благодаря профессиональным действиям бойцов взрывается и горит вражеская техника. Сами же они рассказали о военных буднях и о том, как одолевают страх (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Огонь и напор!" – прокомментировали в Сухопутных войсках работу защитников на видео.

Отмечается, что украинским пехотинцам по указанным направлениям противостоят российские десантники. По словам военных, оккупанты не бегут даже если наша техника ездит просто по их позициям. В одном из подобных случаев, когда захватчики остались на позициях, наша пехота взяла их в плен.

Напомним: также продолжают выгонять врага с нашей земли и украинские спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с другими представителями Сил обороны. В течение недели они поразили 50 единиц техники оккупационной армии России и отминусовали более 50 захватчиков. Кроме того, вместе с артиллеристами ВСУ дополнительно поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, 4 огневых позиций и еще 200 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аэроразведчики подразделения "Марсель" уничтожили место базирования техники российских оккупантов. Враг расположил свой тайник недалеко от границы с Россией в Харьковской области;

– боец ВСУ Валерий Маркус заявил, что наши защитники в результате успешных штурмов продвигаются на фронте. В то же время он сказал, что российские оккупанты построили плотную оборону, поэтому каждый метр родной земли дается бойцам сложно.

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