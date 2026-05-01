"Охота" продолжается: Силы обороны "проредили" артиллерию врага на Запорожском направлении. Видео
Украинские защитники продолжают ликвидацию военной техники оккупантов по всей линии фронта. Недавно результативную работу по снижению наступательного потенциала врага провели бойцы 19 ракетной бригады "Святая Варвара".
В результате россияне остались без значительного количества артиллерийской техники. Об этом сообщили в Telegram Сухопутных войск ВС Украины.
Удачную "охоту" наши военные провели на Запорожском направлении. Захватчики замаскировали свою технику в посадке, но острое зрение бойцов ВСУ обнаружило тайник.
С помощью прицельных огневых ударов уничтожено и поражено:
– две 122-мм Д-30;
– две 152-мм "Мста-Б";
– 152-мм "Гиацинт-Б".
"Охота продолжается!" – отметили в Сухопутных войсках.
Напомним, ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что военные РФ усиливают интенсивность атак на южном направлении. Для ударов, среди прочего, противник привлекает беспилотники и авиацию. В то же время украинские защитники сдерживают натиск агрессора и на некоторых участках устанавливают контроль на позициях.
Как сообщал OBOZ.UA, по информации ГУР, в Запорожской области на Ореховском направлении российские солдаты в попытке провести минимальное продвижение стали переодеваться в гражданское. Таким образом они хотят избежать дроновых атак со стороны украинских войск. Также оккупанты под видом гражданских планируют совершать больше диверсий.
