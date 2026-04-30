Российские оккупанты на Запорожье маскируются под гражданских для проведения диверсий – ГУР

В Запорожской области на Ореховском направлении российские солдаты в попытке провести минимальное продвижение стали переодеваться в гражданское. Кроме того, именно так они хотят избежать дроновых атак со стороны украинских войск.

Об этом говорится в перехваченном разговоре Главным управлением разведки. В то же время оккупанты под видом гражданских планируют совершать больше диверсий.

Что известно

По сообщению разведчиков, такие меры уже стали практиковать российские десантники из новороссийской 7 десантно-штурмовой дивизии. Разведка обратила внимание, что оккупанты в очередной раз совершили новое военное преступление.

"Можете выдвигаться, вы же по цивилке, только слушайте небо, слушайте небо", – наставляет один вражеский военный другого.

В ГУР обратили внимание на то, что использование гражданской одежды для маскировки действующих военнослужащих-комбатантов является военным преступлением, которое создает дополнительные риски для мирного населения в зоне боевых действий.

Перехваченные разговоры ГУР

Незадолго до этого военная разведка Украины перехватила разговор двух российских военных, которые воюют на Покровском направлении. Из него следует, что раненых бойцов оставляют на позициях без эвакуации, несмотря на их тяжелое состояние.

В разговоре нет никаких упоминаний об эвакуации. Наоборот, военные передают приказ командира оставаться на позициях. И это ключевой момент. Раненый боец лежит в тяжелом состоянии, но помощь ограничивается минимальными действиями на месте.

"Это не вариант, не вариант, нах..й отключаться, я же вам говорил, в один миг потом просто, бл..дь, не проснетесь, нах..й", – говорит на записи вражеский полевой командир.

Кроме того, согласно другим перехватам, российское командование на фоне огромных потерь прибегает к различным средствам, в частности перебрасывает в пехоту экипажи кораблей Черноморского флота. Первыми на очередь в "мясной штурм" попадают те российские моряки, которые подумывают не продлевать военные контракты.

"Звонят оттуда и говорят: "Саш, смотри, есть два варианта. Если ты сам лично подписываешь контракт – остается на своем корабле, где ты служишь. Если не подписываешь и хочешь уволиться – тебя автоматически просто "подпишут", понял? И ты пойдешь в 810-ю. А 810-я ты знаешь, что это такое, да? Ну, это в "штурмы" – пересказывает разговор россиянин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ГУР рассказали, есть ли данные о поставках Китаем оружия России. По данным украинской военной разведки, Пекин передает Москве компоненты, а не готовые системы вооружений. Подтверждений того, что КНР отправляет в РФ готовое оружие или боеприпасы, пока нет.

