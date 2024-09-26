'Охота продолжается': в ГУР показали, как 'разбирают' блиндажи с оккупантами с помощью FPV-дронов. Видео

На Харьковском направлении украинские разведчики с помощью FPV-дронов разнесли вдребезги три блиндажа российских оккупантов и два состава боекомплекта. Успешную "охоту" провели бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР. Также разведчики опубликовали соответствующее видео.

"Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины на Харьковщине "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков", – отметили в ГУР.

В разведке рассказали, что для выполнения задания их бойцы применили 10 дронов-камикадзе. Благодаря атаке беспилотников были уничтожены 3 вражеских блиндажа, 2 склада боеприпасов и оборудованная позиция оккупантов.

Кроме того, в результате удачной "охоты" ликвидированы четыре оккупанта, еще одного "затрехсотили".

Напомним, недавно бойцы подразделения "Крылья" с помощью беспилотников мастерски уничтожили российскую самоходную гаубицу "Мста-С". Применив два дальнобойных FPV-дрона, разведчики превратили вражескую гаубицу в металлолом.

Также пилоты FPV-дронов из отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" успешно ликвидировали противотанковую пушку МТ-12 "Рапира"– один из ключевых элементов вражеского вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты 63 механизированной бригады во время ночной операции с помощью дронов обнаружили и уничтожили два российских танка. Один из танков был спрятан кафиров в капонире под накрытием, но это не помешало нашим защитникам осуществить точную бомбардировку.