'Охота продолжается': разведчики с помощью дронов искусно уничтожили русскую гаубицу 'Мста-С'. Видео

Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают успешно поражать российские цели. Недавно наши защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

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Это произошло благодаря искусному использованию дальнобойных БПЛА, превративших вражескую гаубицу в металлолом. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГУР МО.

"Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для сожжения вражеской гаубицы разведчики искусно применили два дальнобойных FPV-дрона.

Гаубица "Мста-С", разработанная на Уральском заводе транспортного машиностроения, является одним из основных элементов российской артиллерии. Эта 152 мм самоходная установка предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, а также бронетехники, живой силы и других военных объектов. Уничтожение "Мста-С" является важным достижением в борьбе против российских оккупантов.

"Охота продолжается!" – отметили защитники Украины.

Ранее в Нацгвардии показали, как дали отпор врагу на Северском направлении. Сначала воины обездвижили танки и БМП. А затем приступили к ликвидации поврежденной техники и вражеской пехоты.

Также сообщалось, что украинские разведчики, которых называют "охотниками за российскими кораблями", уже уничтожили или повредили около двух десятков российских судов с помощью морских дронов Magura V5. Первым из них был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс".

Как сообщал OBOZ.UA, воины подразделения "Фурия" бригады "Гарт" удачно отработали дронами по позициям и укрытиям захватчиков на севере Харьковщины.