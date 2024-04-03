'Оказались с детьми в 10 метрах от взрыва': тренер рассказал о моменте удара РФ по Днепру. Видео

Воспитанники спортивного колледжа в Днепре как раз возвращались с пробежки, когда произошла ракетная атака. Взрыв раздался в 10 метрах от детей.

Детали обстрела рассказал "Суспільному" тренер по легкой атлетике Руслан. Он отметил, что все произошло очень быстро и неожиданно.

"Я бегал со своими учениками, за 2 минуты до взрыва мы прибежали на территорию училища, и буквально в 10 метрах от нас произошел взрыв. Слава богу, что я успел отбросить детей на пол. Это очень страшно на самом деле. Я переживал за детей больше, чем за себя", – рассказал работник колледжа.

"Не понял, что произошло. Но самое страшное, что пострадало несколько детей", – добавил тренер.

Напомним, в Днепропетровской ОВА рассказали, что в момент ракетной атаки по Днепру в спортивном колледже находилось 120 детей. Большинство из них успело спрятаться в укрытии. В результате атаки пострадали 18 человек, из которых 6 – дети в возрасте от 14 до 17 лет. 12 человек госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным ГСЧС, в Днепре из-за ракетной атаки пострадали детский садик, колледж и предприятие. На территории предприятия произошел пожар на площади 150 м кв., который оперативно потушили спасатели.

– В ГУР МО Украины рассказали, что в настоящее время в России остается около 950 ракет большой дальности. Речь идет о высокоточных ракетах оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров.

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