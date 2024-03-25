Оккупант под Авдеевкой решил притвориться мертвым, но это ему не помогло: в Третьей штурмовой показали видео

После одного из столкновений под Авдеевкой, один из российских оккупантов, чтобы избежать ликвидации, решил притвориться мертвым. Но когда он попытался скрыться и начал медленно ползти, его заметили бойцы Третьей штурмовой бригады.

Врага атаковали сначала разведывательным дроном из воздуха, а затем совершили прямое попадание из дрона FPV. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады.

По оккупанту отработали бойцы противотанкового взвода 2-го штурмового батальона.

"Осторожно! Фокус с исчезновением. После одного из боев под Авдеевкой оккупант прикинулся мертвым. Когда решил слинять и начал ползти – его "спалили" бойцы Третьей штурмовой.

Сначала разведывательным дроном с неба, а затем и прямым попаданием из дрона FPV. Выполнены бойцами противотанкового взвода 2-го штурмового бата", – говорится в сообщении.

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