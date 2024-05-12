'Оккупант пытается закрепиться': Зеленский рассказал о замысле врага на Харьковском направлении. Видео

Российские оккупационные войска пытаются закрепиться в значительной части населенных пунктов Харьковщины, которые были "серой зоной" и превратились в поле боя. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и уничтожать оккупантов.

Об этом в вечернем обращении к украинским рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вопросы фронта и противодействия российским операциям остаются главными.

"Особое внимание – Харьковщине. Продолжаются оборонные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения", – отметил глава государства.

Новость дополняется...