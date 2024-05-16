Оккупантам пришлось отойти: бойцы "Хартии" отразили вражеский штурм в районе Липцев на Харьковщине. Видео
Харьковские добровольцы из 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" вместе с подразделением "Рубеж" отразили штурм окупантов в районе Липцев на Харьковщине. Благодаря их оперативным действиям враг отступил.
Об этом "Хартия" сообщила в своем Telegram-канале. Нацгвардейцы также опубликовали соответствующее видео.
Отмечается, что 13-я бригада НГУ "Хартия" оперативно присоединилась к боевому заданию на Харьковском направлении и работает там вместе с подразделением бригады "Рубеж".
По информации нацгвардейцев, операторы дронов "Хартии" заметили группу из примерно десяти оккупантов, выдвинувшихся в направлении Липцев. После врага сразу же открыли огонь, "поливая" их из артиллерии и стрелкового оружия. Кроме того, окупантов атаковали ударными дронами.
Ошарашенные россияне начали бежать, засветив с испуга свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы.
Харьковские добровольцы ударили по вражеской пехоте из РСЗО, оккупанты были вынуждены отойти.
Однако отошли не все – по меньшей мере 8 россиян остались удобрять украинскую землю.
Ранее сообщалось, что за последние 24 часа темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области, похоже, замедлились. Цель окупантов в этом районе – не проникнуть вглубь региона, а создать "буферную зону" вдоль международной границы.
Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении, на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска, украинские защитники отошли во избежание потерь. Однако ВСУ не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных позициях и производят контратакующие действия.
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