'Оккупантам сбежать не удастся': в Третьей штурмовой показали, как ликвидируют пехоту врага сбросами с дронов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать личный состав российской оккупационной армии. Во время боевых действий защитники часто работают по вражеским позициям сбросами с дронов.

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Эффективная работа воинов ВСУ приводит к ликвидации существенного количества российских захватчиков. Об этом в Telegram сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

Бойцы показали работу операторов FPV-дронов на Харьковском направлении. Вражеские позиции выявляют в лесополосах с помощью тепловизора, после чего наносится огневое поражение.

"После обнаружения скоплений живой силы скрыться или убежать далеко оккупантам от справедливой кары уже не удастся", – отметили в бригаде.

В результате работы бойцов из подразделения Mosquitos российские войска несут безвозвратные и санитарные потери.

Ранее сообщалось, что в результате прицельных ударов дронами бойцы ГУР уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Также в результате огневого поражения враг понес потери личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления. В свою очередь украинские военнослужащие оперативно реагируют на новые реалии и тоже приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне.

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