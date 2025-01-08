Оккупантов уничтожают за 2-5 км до линии боевого столкновения: Дрималовский оценил, есть ли угроза окружения южнее Курахового

Российские оккупанты не имеют возможности окружить украинских военных к югу от Курахового Донецкой области. Силы обороны уничтожают противника в нескольких километрах от линии столкновения.

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Об этом рассказал представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады Орест Дрималовский в эфире телеканала "КИЕВ24". По его словам, наше командование достаточно осведомлено в данной ситуации.

"Речь об окружении южнее Курахового идти не может. Подразделения Сил обороны делают все возможное и сверхвозможное, чтобы не допустить какой-то опасной, непонятной для нас ситуации. Наше командование абсолютно осведомлено, в ситуации принимаются все необходимые меры для максимального уничтожения нашего врага", – отметил Дрималовский.

Он объяснил, что оккупанты пытаются заходить малыми штурмовыми группами от 3 до 7 человек, чтобы незаметно подкрасться к украинским позициям. Однако врагу не удается подойти даже к нашему переднему краю, потому что их уничтожают на расстоянии 5-2 км до линии боевого столкновения.

"И все это за счет дронов, потому что дроны корректируют артиллерию и наводят ударные дроны ", – объяснил представитель прессслужбы.

Напомним, Кураховское направление уже несколько недель остается одним из самых горячих на всем фронте. Там враг имеет значительное преимущество в личном составе и технике, россияне атакуют при поддержке артиллерии и авиации. Однако наши защитники дают достойный отпор оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские бойцы накануне, 7 января, ликвидировали 1660 захватчиков. Враг также потерял более сотни единиц вооружения и военной техники. За период полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 801 670 своих солдат.

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