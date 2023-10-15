Оккупантов вооружают пулеметами Дегтярева производства 1950-х годов: всплыли подробности

Российских оккупантов на востоке Украины начали вооружать ручными пулеметами Дегтярева производства 1950-х годов. В частности, такое "новейшее" вооружение получают штурмовики 394 мотострелкового полка ВС РФ.

Также захватчики стягивают силы под Авдеевку, где россияне пытаются наступать: туда перебрасывают подразделения российской 35-й отдельной мотострелковой бригады с Лиманского направления. Об этом стало известно OBOZ.UA.

По данным наших источников, радиоэлектронная разведка ВСУ обнаружила, что в полосе обороны 128 обр ТрО оккупантов-штурмовиков из состава 394 мотострелкового полка будут вооружать ручными пулеметами Дегтярева производства 1950-х годов. Партия этого "новейшего" оружия уже прибыла на территорию Украины.

Тем временем оккупанты из 30 омсбр 2 армии, которую, по данным координатора "Информационного сопротивления" Константина Машовца не так давно вывели на "восстановление" со Сватовского направления на один из полигонов под Донецком, утром 14 октября получили приказ о срочном перемещении на временно оккупированные территории. Херсонской области. Однако довольно скоро российское командование передумало: в 11.15 этот приказ, по данным источников, был отменен.

Видео дня

Тем временем соединение и части 2 армии ВС РФ в течение дня получали ракеты и боеприпасы, которые поставлялись со складов в районе полигона "Кадамовский" Ростовской области РФ.

Не теряет надежды враг и на то, что его наступательные операции под Авдеевкой в конечном итоге будут иметь успех. В настоящее время захватчики с помощью дронов проводят разведку вокруг этого населенного пункта, уделяя особое внимание юго-восточному направлению.

Также оккупанты пытаются наращивать наступательные возможности на этом направлении. В частности, по данным источников, сейчас российское командование перебрасывает под Авдеевку 35 омсбр 41 армии Центрального военного округа ВС РФ с Лиманского направления.

Напомним, ранее начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что оккупанты установили новую дату выхода на границы Донецкой области. По его словам, Авдеевку россияне сейчас просто стирают с лица земли.

Авдеевка стратегически важна для Украины, потому находится что очень близко к Донецку. Также населенный пункт является стратегической высотой: весь город и большинство территорий – это господствующие высоты. И захватчики это отлично понимают. К тому же, россияне рассчитывают, что бои за Авдеевку помогут им если не оттянуть силы с юга, где продолжается украинское контрнаступление, то хотя бы не дать возможности усилить войска, воюющие на Запорожье.

Между тем, издание The Economist опубликовало статью, в которой активизацию захватчиков под Авдеевкой объяснило желанием России переломить ход боевых действий. Журналисты подчеркнули, что битва за Авдеевку повлияет на наступление Украины независимо от результатов, которых достигнут оккупационные войска. Российский штурм Авдеевки в дальнейшем ограничит возможности украинских Сил обороны совершить прорыв на юге до наступления зимы.