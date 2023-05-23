Оккупантов ждет только смерть: как аэроразведка Нацгвардии помогает уничтожать врага. Видео 'бавовны'

Украинские защитники продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Они наносят четкие удары по путинской армии, в результате чего те имеют значительные потери.

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В сети показали, как аэроразведка Национальной гвардии Украины помогает уничтожать врага. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZREVATEL.

На кадрах показана работа аэроразведки бригады Буревий в Луганской области. Отмечается, что это подразделение обеспечивает до 90% разведывательной информации для других подразделений, находящихся на боевых позициях.

Так, БПЛА наших защитников совершают полеты на десятки километров в тыл, где занимаются обнаружением и уничтожением врага. В частности, врага демилитаризуют системами сбросов, что значительно облегчает штурмовые действия гвардейцев.

Самыми распространенными целями для украинских защитников есть живая сила противника, а также вражеская техника.

Напомним, вооруженные силы Украины активно применяют беспилотники для поражения скоплений живой силы и техники войск РФ. На одном из направлений с помощью БПЛА была уничтожена пушка-гаубица Д-20 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский комплекс наблюдения "Муром-П". Дроном-камикадзе "Пегас" по нему профессионально отработали бойцы 59-й отдельной механизированной бригады.

– В сети также показали видео боевой работы воинов противовоздушной обороны Украины. Благодаря профессионализму защитников враждебная цель была успешно уничтожена.

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