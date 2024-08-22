Оккупантов ждет только смерть: в 20-м ОБСН показали, как уничтожают захватчиков и их технику. Видео

Бойцы 20-го Отдельного батальона спецназначения "Украина" ОПБр показали, как уничтожают оккупантов на фронте. С помощью дронов "Химера" они превращают в металлолом все, на чем передвигаются вражеские вояки: мотоциклы, джипы и грузовики.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram 20-го ОБСН "Украина" ОПБр. На кадрах видно, что захватчики, опрометчиво передвигавшиеся с ярким светом посреди ночи, никуда не доехали.

"А тех, кто незванно приехал на этом транспорте, гарантированно ждет только смерть", – заверили военные.

Напомним, украинские морские пехотинцы мощно уничтожили российский склад на Кинбурнской косе, что в 4-7 км напротив Очакова в Николаевской области. Там в одном из захваченных помещений оккупанты хранили боеприпасы и горючее.

Первое поражение пробило крышу в складе, а следующее повлекло за собой пожар. Последний разросся до мощной "бавовны", которая еще долго виднелась из разных уголков косы и с моря.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео, на котором зафиксирован эффективный удар украинской тактической авиации по врагу. В частности, наши защитники нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов, расположенным на Донецком направлении.

– В ВМС ВСУ сообщили, что Силы обороны точно поразили ЗРК С-300 войск РФ возле Новошахтинска Ростовской области. Это уже не первый случай уничтожения такого вооружения противника, в будущем следует ожидать повторения успеха.

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