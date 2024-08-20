'Работаем дальше': Олещук показал мощный удар по авиации по скоплению техники и живой силы врага на Донетчине. Видео

Командующий Воздушными Силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал впечатляющее видео, на котором зафиксирован эффективный удар украинской тактической авиации по врагу. В частности, наши защитники нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов, расположенных на Донецком направлении.

Видео дня

Ответные кадры Олещук обнародовал в своем Telegram-канале. На видео виден авиаудар управляемыми авиабомбами по позициям противника.

"Тактическая авиация поражает! Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личному составу оккупантов на Донецком направлении. Работаем дальше!" – говорится в сообщении.

Удар, зафиксированный на кадрах, демонстрирует не только точность, но и мощь авиационной атаки, позволяющую эффективно уничтожать враждебные скопления техники и личного состава.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 258 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Во время боев ликвидировали и ранили около 1330 оккупантов.

Украинские защитники недавно нанесли точные удары по российским оккупантам в Серебрянском лесу. В течение нескольких дней они поразили три состава боекомплекта и ряд вражеских укрытий с пехотой.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины нанесли новые удары по объектам российских оккупационных войск на захваченных украинских территориях, а также на территории страны-агрессора. В течение двух недель (с 5 по 18 августа) они уничтожили не менее семи баз и штабов и четыре состава с вооружением армии РФ.

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