Оккупанты 30 раз били по Днепропетровщине: пострадала женщина, повреждено админздание
Из-за российских обстрелов Днепропетровской области 23 апреля пострадал один человек. Чтобы атаковать регион, войска ВС РФ применяли БпЛА и артиллерию.
О ситуации (по состоянию на 18:30 четверга) рассказал глава облгосадминистрации Александр Ганжа. На своем Telegram-канале он проинформировал, что за неполные сутки противник 30 раз ударил по четырем районам Днепропетровщины.
Днепр
Город Днепр россияне атаковали днем. "В областном центре изуродована инфраструктура", – заявил Ганжа.
Кривой Рог
В этом городе повреждено админздание и инфраструктура. Пострадала 41-летняя женщина – она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Никопольский район
На Никопольщине россияне попали по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах. Повреждены предприятие, многоквартирные и частные дома, автомобили.
Синельниковский район
Также захватчики ударили по Дубовиковской громаде, что на Синельниковщине.
Как писал OBOZ.UA:
– В ночь на четверг, 23 апреля, российские войска запустили по Днепру "Шахеды", прозвучала серия взрывов. Один из дронов попал по жилой застройке. Погибли минимум трое мирных жителей, также есть пострадавшие.
– В жилом доме в Днепре вследствие прилета полностью уничтожены квартиры с девятого по шестой этажи одного из подъездов.
