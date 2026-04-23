Оккупанты 30 раз били по Днепропетровщине: пострадала женщина, повреждено админздание

Из-за российских обстрелов Днепропетровской области 23 апреля пострадал один человек. Чтобы атаковать регион, войска ВС РФ применяли БпЛА и артиллерию.

Видео дня

О ситуации (по состоянию на 18:30 четверга) рассказал глава облгосадминистрации Александр Ганжа. На своем Telegram-канале он проинформировал, что за неполные сутки противник 30 раз ударил по четырем районам Днепропетровщины.

Днепр

Город Днепр россияне атаковали днем. "В областном центре изуродована инфраструктура", – заявил Ганжа.

Кривой Рог

В этом городе повреждено админздание и инфраструктура. Пострадала 41-летняя женщина – она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Никопольский район

На Никопольщине россияне попали по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах. Повреждены предприятие, многоквартирные и частные дома, автомобили.

Синельниковский район

Также захватчики ударили по Дубовиковской громаде, что на Синельниковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!