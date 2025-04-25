Оккупанты активизировали авиаразведку в Донецкой области: в ОТУ 'Луганск' рассказали о ситуации

Российские оккупационные войска активизировали авиаразведку в Донецкой области - ситуация на фронте продолжает обостряться. Россияне запускают дроны вдали от линии фронта, несмотря на эффективную работу украинской ПВО.

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Это свидетельствует о том, что они активно используют беспилотники для разведки и вероятно для корректировки авиационных ударов. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

В течение последних суток наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Торецком направлении, где враг провел 24 штурмовых действия, что уже стало привычной практикой за последние два месяца. Кроме того, активные штурмовые действия происходили на Краматорском и Северском направлениях.

"За минувшие сутки горячо было на Торецком направлении - было 24 штурмовых действия противника. Это среднесуточное количество штурмов уже второй месяц. Также вчера противник проводил штурмовые действия на Краматорском и Северском направлениях", – сказал спикер.

Самая большая артиллерийская активность зафиксирована именно на Краматорском направлении. Однако наибольшую угрозу несет авиационная активность: вчера враг нанес 33 авиационных удара, используя 47 управляемых авиабомб (КАБ).

"Наибольшая артиллерийская активность сейчас продолжается на Краматорском направлении. Также враг вчера нанес 33 авиационных удара, применив 47 КАБов", – отметил Запорожец.

Напомним, на Сумском направлении операторы дронов Vampire нанесли точный удар по позициям врага, уничтожив два укрытия вместе со скрывавшейся там пехотой. Работу выполнял тяжелый ударный дрон, которого россияне прозвали "Баба Яга".

Как сообщал OBOZ.UA, Сил обороны уничтожили две пусковые установки российского ЗРК "Бук-М2" средней дальности. Враг использовал эту технику на одном из ключевых направлений фронта на востоке.

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