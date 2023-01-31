Оккупанты активизировали деятельность ДРГ в устье Днепра: за сутки Силы обороны уничтожили пять лодок с захватчиками

В последние дни российские оккупанты активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в устье Днепра. Только за минувшие сутки, 30 января, ВСУ уничтожили пять легкомоторных лодок с захватчиками.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Наибольшая активность российских ДРГ наблюдается в районе островов в нижнем течении Днепра.

"Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили по меньшей мере пять легкомоторных лодок с такими группами противника", – говорится в сообщении Генштаба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Украины пока нет постоянного контроля над островами в устье Днепра возле Херсона и Кинбурнской косой в Николаевской области. В то же время оба объекта находятся под огневым контролем ВСУ, что не дает оккупантам сосредоточить там свои силы.

По данным пресс-центра Сил обороны юга, враг постоянно несет потери на этом направлении, однако продолжает регулярно перебрасывать туда новые силы. Делает он это с левого берега Днепра.

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