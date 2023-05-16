Оккупанты активизировали ДРГ на северной границе Украины: в ГУР указали на ключевые вызовы

На северных границах нашего государства в последнее время активизировалась деятельность российских диверсионно-разведывательных групп, зафиксирован даже расстрел оккупантами гражданских автомобилей. С помощью ДРГ враг пытается "прощупывать" украинскую границу.

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Впрочем, Силы обороны тщательно анализируют малейшие изменения в тактике захватчиков и учитывают их в дальнейших планах по защите и освобождению территории Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона.

"Используются сейчас активно те же баражирующие боеприпасы с системами GPS-навигации. Активно атакуются территории, в частности, севера Украины, где страдают гражданские и есть значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры и жертвы среди мирного населения. Так же это сочетается с активизацией в последнее время ДРГ, в частности, на нашей северной границе. Так, вражеские ДРГ пытаются прощупывать нашу границу и буквально недавно был случай с расстрелом гражданских автомобилей на Черниговщине рашистами. И, к сожалению, есть жертвы", – рассказал Юсов.

В то же время он отметил, что из-за санкций в России сложилась затруднительная ситуация с возможностями российского ВПК. Сейчас враг имеет меньше возможностей для нанесения массированных ракетных ударов. К тому же изменились цели, которые РФ определяет как приоритетные для уничтожения во время таких атак.

"Энергетический блицкриг провалился, зима закончилась, и сейчас основными целями ракетных ударов РФ являются не энергетические объекты, а все, что связано с попытками врага сорвать освобождение украинских территорий Силами обороны: военные объекты, наши силы и средства, техника – все, что может быть задействовано в контрнаступлении", – подчеркнул представитель ГУР.

Россия испытывает определенный дефицит отдельных видов ракет. Однако у захватчиков до сих пор достаточно большой запас ракет С-300, которые могут на протяжении длительного времени наносить ущерб и поражение, особенно на прифронтовых пограничных территориях.

"Это, собственно, и происходит в последнее время", – заметил Юсов.

Враг в целом переходит к обороне почти везде, за исключением отдельных участков и направлений, прежде всего Бахмутского Также захватчики пытаются менять тактику и комбинировать средства и силы.

"Комбинируют средства, комбинируют силы и, безусловно, украинские Силы безопасности и обороны анализируют все это и должным образом учитывают для реализации своих дальнейших планов по освобождению оккупированных территорий и защиты украинской границы", – отметил Юсов.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что Россия больше не способна проводить масштабные наступления. По данным военной разведки, у врага уже не хватает для этого ресурсов.

Захватчики на данный момент не способны вести крупномасштабные наступательные операции и в основном заняты обороной. Однако у армии РФ все еще есть возможность продолжать ракетные атаки, хотя государство-агрессор и решило отказаться от попыток разрушить энергетическую систему Украины, выбирая ныне другие цели.