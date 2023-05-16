В ГУР заявили, что Россия больше не способна проводить масштабные наступления: у окупантов нет ресурсов

По словам представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские вооруженные силы теперь не способны вести крупномасштабные наступательные операции и, в основном, заняты обороной. Тем не менее армия РФ всё еще имеет возможность продолжать ракетные атаки.

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Об этом сообщает CNN. Россияне основательно подготавливаются к обороне на временно оккупированных территориях.

По словам представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские силы на текущий момент сконцентрированы на обороне и рассчитывают на этот вариант развития событий. Это, по их мнению, говорит о том, что Россия готовится к возможной деоккупации украинских территорий.

Тем не менее, украинская разведка отмечает, что цель ракетных ударов Москвы изменилась, и начиная с зимы, когда была произведена серия массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, их интенсивность снизилась.

Сообщается, что некоторых разновидностей ракет, таких как "Калибр", не хватает, а поиски вооружений, подобных "шахедам", идут по всему миру.

По данным ГУР, в Российской Федерации все еще есть достаточный запас ракет С-300, что позволяет проводить масштабные атаки на текущем уровне.

Кроме того, на северной границе Украины российские военные все чаще используют диверсионно-разведывательные группы в пограничных зонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия России в ночь на понедельник, 15 мая, обстреляла частный сектор Краматорска Донецкой области. Оккупанты повредили три десятка жилых домов.

В Авдеевке в Донецкой области в результате утреннего вражеского обстрела погибли 4 мирных жителя. Оккупанты нанесли ракетный удар по больнице.