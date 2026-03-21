Оккупанты активизировали тактику 'инфильтрации' на Покровском направлении: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские захватчики на Покровском направлении возобновили тактику "инфльтрации", во время которой небольшие группы солдат пытаются войти в "межпозиционное" пространство. Таким образом враг хочет максимально приблизиться к позициям украинских бойцов.

Видео дня

Наши же защитники пытаются обнаружить группы россиян на подступах и уничтожить. Об этом "Суспільному" рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак.

По его словам, хотя оккупанты не используют бронетехнику на переднем крае, они продолжают давить мобильными подразделениями и беспилотниками, нанося удары по украинской логистике.

В то же время подразделения 59-й бригады действуют на опережение – обнаруживают врага на подступах, уничтожают в тылу и не позволяют приблизиться к позициям пехоты. Военнослужащий отметил, что после первых волн обычно выходят более подготовленные российские подразделения, поэтому врага недооценивать не стоит.

"То, что даже если это идут какие-то первые волны пехотинцев, которых россияне не жалеют, все равно это люди с оружием, и они могут наделать много беды. И они идут сюда убивать. Поэтому не стоит обесценивать, даже если у них невысокая подготовка", – отметил военный.

Оккупанты боятся использовать тяжелую технику на передовой

Старший офицер отделения коммуникаций рассказал, что оккупанты пытаются усложнить доставку боеприпасов, продовольствия и всего необходимого на передовую, но украинские подразделения сбивают вражеские дроны и постоянно противодействуют таким атакам.

Он добавил, что на переднем крае россияне давно не используют тяжелую бронетехнику из-за открытых полей, где она становится легкой мишенью для украинских средств поражения.

Зато враг действует быстрыми группами на квадроциклах, мотоциклах и легких авто, а бронетехника хранится в тылу из-за высоких рисков потерь.

Напомним, ранее бойцы 3 бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" вместе с собратьями из смежных подразделений ликвидировали на Покровском направлении роту россиян и почти полтора десятка единиц вражеской техники. В частности, противник лишился 7 квадроциклов, 4 мотоциклов и 3 автомобилей.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты усилили активность на севере Мирнограда и пытаются давить на позиции ВСУ. При этом украинские подразделения удерживают рубежи и не позволяют противнику продвинуться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!