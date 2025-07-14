Оккупанты активизировали военную логистику через Мариуполь: что происходит

Военные страны-террориста РФ продолжают "хозяйничать" на временно оккупированных территориях. В частности, они активизировали военную логистику через Мариуполь.

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Об этом пишут представители городского совета города в Telegram. Отмечается, что за последнюю неделю Центром изучения оккупации зафиксирована активизация движения.

В частности:

– Железнодорожный вокзал. Поступили новые грузовые вагоны. Не пустые, вероятно с завезенными БК. Разгруженное пока хранят на территории бывшего рыбкомбината, где у россиян еще одна база.

– Мариупольский порт. Зафиксировано судно, которое могло привезти БК. Также здесь начали расчищать фарватер для прохода судов большого дедвейта.

"Кроме того, российские оккупанты расширяют до 4 полос участок трассы Мариуполь – Мелитополь. Этот участок дороги протяженностью более 30 км проходит в обход оккупированных Мариуполя и Мангуша, завершаясь на границе так называемого "ДНР" и Запорожской области. Эту дорогу оккупанты называют частью федеральной трассы Р-280 "Новороссия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в оккупированном Мариуполе отбирают квартиры украинцев, которые выжили во время бомбежек. Такой "отжим", когда квартиры считаются "бесхозными" даже при живых хозяевах, стал системной практикой.

Напомним, оккупанты продолжают развивать военную логистику вокруг Мариуполя. Сейчас там они строят новую дорогу, которая свяжет между собой военные базы россиян, минуя город. В этом году завершить работы вряд ли успеют, однако строительство идет со значительной скоростью.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планировала оккупацию Мариуполя задолго до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. На сайте российского Единого института планирования пространства была найдена строительно-проектная документация еще от 2019 года, в которой россияне рассказывали, как будут перестраивать украинский город после того, как сами его разрушат.

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