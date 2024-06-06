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Оккупанты активизировались в районах Невского и Серебрянского леса на Лиманском направлении, идут бои – Генштаб

Олег Тимченко
War
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Оккупанты активизировались в районах Невского и Серебрянского леса на Лиманском направлении, идут бои – Генштаб

С начала текущих суток на фронте произошло 44 прямых боевых столкновений между захватчиками и Силами обороны. Российские оккупанты активизировались в районах Невского и Серебрянского леса на Лиманском направлении.

Силы обороны принимают все меры для срыва планов противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 6 июня.

Российские оккупанты обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумщины с территории Курской и Белгородской областей РФ: из российского Волфино обстреливали украинское Волфино, а из Сподарюшино – Поповку.

На Купянском направлении боевые действия продолжаются в Петропавловском районе, другая активность врага пока не наблюдается.

На Лиманском направлении враг активизировался в районах Невского и Серебрянского леса, где продолжаются бои.

На Северском направлении бои идут в районе Верхнекаменского. Сегодня это уже третья атака, предыдущие две были успешно отбиты.

Оккупанты активизировались в районах Невского и Серебрянского леса на Лиманском направлении, идут бои – Генштаб

На Краматорском направлении враг проявляет активность в районе Ивановского, но ситуация под контролем.

На Покровском направлении противник сегодня уже 20 раз пытался улучшить свои позиции. Бои продолжаются в районах Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.

На Ореховском направлении Силами обороны отражены две атаки путинской армии.

На других направлениях обстановка остается без изменений.

Оккупанты активизировались в районах Невского и Серебрянского леса на Лиманском направлении, идут бои – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны уничтожили на юге два российских "Панциря". Кроме этих самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов, защитники отминусовали командный пункт оккупантов.

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