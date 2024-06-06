Оккупанты активизировались в районах Невского и Серебрянского леса на Лиманском направлении, идут бои – Генштаб

С начала текущих суток на фронте произошло 44 прямых боевых столкновений между захватчиками и Силами обороны. Российские оккупанты активизировались в районах Невского и Серебрянского леса на Лиманском направлении.

Силы обороны принимают все меры для срыва планов противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 6 июня.

Российские оккупанты обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумщины с территории Курской и Белгородской областей РФ: из российского Волфино обстреливали украинское Волфино, а из Сподарюшино – Поповку.

На Купянском направлении боевые действия продолжаются в Петропавловском районе, другая активность врага пока не наблюдается.

На Лиманском направлении враг активизировался в районах Невского и Серебрянского леса, где продолжаются бои.

На Северском направлении бои идут в районе Верхнекаменского. Сегодня это уже третья атака, предыдущие две были успешно отбиты.

На Краматорском направлении враг проявляет активность в районе Ивановского, но ситуация под контролем.

На Покровском направлении противник сегодня уже 20 раз пытался улучшить свои позиции. Бои продолжаются в районах Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.

На Ореховском направлении Силами обороны отражены две атаки путинской армии.

На других направлениях обстановка остается без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны уничтожили на юге два российских "Панциря". Кроме этих самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов, защитники отминусовали командный пункт оккупантов.

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