Оккупанты активно перебрасывают технику и живую силу в сторону Бердянска: появились подробности. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируется активная переброска российской военной техники в направлении Бердянска. Она имеет разную маркировку, в частности, "два треугольника" ФСБ РФ.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он уточнил, что возможными пунктами назначения являются города Приморск и Токмак Запорожской области.

"В последние недели значительно усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так инженерно-логистическими подразделениями", – отметил Андрющенко.

Напомним, активисты украинского сопротивления "Атеш" ранее сообщили, что зафиксировали во временно оккупированном Мариуполе перебрасывание захватчиками бетонных укреплений в направлении Бердянска. Они подтвердили информацию о построении россиянами очередной линии обороны в Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее во временно оккупированный Мариуполь оккупанты завезли новые отряды российской полиции из Санкт-Петербурга. Их задача – поиск партизан и инакомыслящих.

– Сообщение о перебрасывании техники в сторону Бердянска появилось не впервые. Об автомобилях с новой маркировкой в виде двух прямоугольников Андрющенко сообщал 16 марта.

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