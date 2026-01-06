Оккупанты атаковали авто полиции в Запорожье: ранены три человека

6 января в Запорожской области российские оккупанты атаковали FPV-дроном служебную машину правоохранителей. В результате удара ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. По его информации, беспилотник попал в транспорт, когда тот двигался по дороге в селе Воздвижевка.

Из-за атаки оккупантов пострадали два мужчины (в возрасте 46 и 29 лет) и 41-летняя женщина. Медики оказывают им необходимую помощь.

Российские атаки на Запорожье

5 января россияне в очередной раз атаковали один из районов Запорожья беспилотником. В результате атаки вражеского дрона вспыхнул экскаватор.Водитель транспорта погиб на месте.

2 января российские захватчики совершили одну из крупнейших дроновых атак на город. Облцентр оккупанты атаковали ударными дронами дважды за ночь: зафиксировано девять попаданий.

Повреждены жилые дома, автомобили и дороги, уничтожено здание торгового центра, однако гражданские чудом не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России продолжает терроризировать мирных жителей. В понедельник, 5 января, в результате удара российского дрона по Херсонской области погиб настоятель Покровского храма села Орлово протоиерей Георгий Горбенко.

Также 5 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. Удар беспилотников повредил резервуары завода, принадлежащего американской компании "Бунге". Из-за этого на городские дороги вылилось несколько сотен тонн масла.

