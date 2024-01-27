Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и ударили из артиллерии: есть пострадавший. Фото

В субботу, 27 января, российские войска атаковали Днепропетровщину дронами. Они также ударили по региону из артиллерии.

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram. Отмечается, что 12 дронов-камикадзе в течение дня направил агрессор на Никопольщину. А к вечеру еще и ударил артиллерией.

"Целил по райцентру и селам Марганецкого общества. Пострадал 61-летний мужчина. Он будет лечиться дома", – сообщил Лысак.

По словам чиновника, повреждены шесть частных домов и 5 хозяйственных построек, автомобили. Задело и линию электропередач. Последствия атак еще уточняются.

"На других территориях Днепропетровщины день прошел спокойно", – резюмировал Лысак.

Следует отметить, что российские оккупационные войска в субботу, 27 января, по Бериславу и Тягинке Херсонской области. В результате очередной атаки захватчиков погибли и ранены гражданские граждане.

Кроме того, враг ударил по Полтавщине и. Зафиксирован прилет в промышленный объект. Также вечером в субботу, 27 января, взрывы прогремели в Запорожье, в городе есть разрушения.

Ранее сообщалось, что ночью 27 января российская террористическая армия атаковала Славянск Донецкой области баллистической ракетой "Искандер М". В результате теракта в городе зафиксировали существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия взыскала под Авдеевку десятки тысяч резервистов. Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве по старым принципам мясных штурмов.

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