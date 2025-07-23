Оккупанты атаковали дронами Кривой Рог: произошли пожары

После полуночи 23 июля россияне атаковали "Шахедами" Кривой Рог на Днепропетровщине. В результате массированной дроновой атаки разрушениям подверглись жилые дома, а также одно из предприятий.

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На местах попаданий российских БпЛА вспыхнули пожары, их удалось потушить еще ночью. Подробности вражеской атаки на Кривой Рог и ее последствий раскрыл председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно

О том, что Кривой Рог массированно атакуют вражеские ударные дроны, он сообщил в 00:37. Вилкул написал о взрывах в городе, призвал горожан не снимать и не выкладывать в интернет видео работы ПВО и соблюдать правила безопасности из-за того, что в воздухе на тот момент оставалось еще много вражеских средств поражения.

Уже в 01:13 стало известно о прилетах в нескольких местах: под вражескими ударами оказалось предприятие и частные жилые дома.

"Продолжается аварийно-спасательная операция, идет тушение пожара", – писал тогда глава Совета обороны Кривого Рога.

Еще ночью Вилкул анонсировал развертывание штаба помощи людям, пострадавшим в результате очередной атаки: он будет работать в ближайшем Дворце культуры. Там можно будет оставить заявление на материальную помощь от города и получить строительные материалы.

Пожары удалось ликвидировать лишь около 2 часов ночи. После этого на местах попаданий начались обходы, специалисты устанавливали последствия атаки.

К счастью, как сообщил в 02:25 Вилкул, на этот раз вражеская атака прошла без пострадавших.

Что предшествовало

Накануне, 22 июля, россияне атаковали дронами Сумы. В результате атаки погибла женщина, в городе и области перебои в подаче электроэнергии.

Также оккупанты ударили ударными БпЛА по Одессе: зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

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