Оккупанты атаковали дронами Николаев: есть пострадавшие, повреждены жилые дома. Фото

Утром 6 июля российские войска нанесли удары по Николаеву. По облцентру они ударили несколькими "Шахедами": повреждены десять жилых домов, заведение питания и банк.

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Ранения получили два человека. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, под атакой российских дронов город находился с 09:23 до 09:40.

"Россияне атаковали Николаев группой БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате атаки травмированы два человека. 31-летняя женщина – госпитализирована, состояние средней тяжести, и 35-летний мужчина – ему медицинская помощь была оказана на месте", – отметил Ким.

Глава Николаевской ОГА добавил, что россияне повредили десять жилых домов, заведение питания и банк. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, ранее стало известно, что в Кременчуге вражеские БПЛА попали в здание ТЦК и жилой дом рядом. Удар оккупанты нанесли утром 6 июля.

Также на Харьковщине оккупанты атаковали гражданское авто, убив 8-летнего мальчика, и нанесли удары по спасателям в Харькове и Херсоне.

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