Оккупанты атаковали дронами Запорожскую область, произошел пожар: есть пострадавший. Фото и видео
В ночь на 4 апреля Россия атаковала дронами Запорожье. В Запорожском районе ранения получил мужчина.
Также вспыхнул пожар в магазине, повреждены жилые дома и транспорт. Подробности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Запорожский район ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадал 63-летний мужчина — медики оказали ему помощь", – говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что один из дронов вызвал пожар в магазине, огонь охватил площадь 100 кв м. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров показал, как выглядит магазин после атаки и ликвидации пожара.
Взрывной волной были повреждены соседние дома и транспорт.
"Пожар ликвидирован. От ГСЧС привлекалось 14 спасателей и 3 единицы техники, от МПО "Кушугум" – 8 пожарных и 2 единицы техники", – добавили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, ночью войска России также атаковали "Шахедами" Киевщину. В результате атаки ранен, возникли пожары.
Кроме того, Россия попала дроном по дому в Харькове. По состоянию на 7 утра было известно о четырех погибших и по меньшей мере 35 пострадавших. Среди раненых – дети.
Также в ночь на 4 апреля под атакой "Шахедов" оказался город Днепр: в облцентре фиксировались возгорания, сообщалось о трех пострадавших.
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