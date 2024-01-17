Оккупанты атаковали дроном авто на Днепропетровщине, пострадали два человека: ребенок в тяжелом состоянии. Фото

Российские оккупанты 17 января ударили дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровщины. Под удар попало авто с людьми, пострадали мальчик 13 лет и 19-летний парень. Ребенок – в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, юноша 19 лет – в состоянии средней тяжести.

Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

"Россияне продолжают воевать с мирными. Негодяи. Они поплатятся за все", – говорится в сообщении главы ОВА.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 января армия России атаковала "Шахедами" Николаевщину, Кировоградщину и Одесщину. Вражеские БПЛА заходили с Черного моря на критически низкой высоте. Над Одесской областью силы ПВО сбили 11 дронов, еще по одному – в Кировоградской и Николаевской областях.

– В Одессе вследствие дроновой атаки пострадал многоэтажный дом, в квартирах вспыхнули пожары, пострадали трое мирных жителей.

– Утром войска РФ ударили по Одесщине ракетами "Оникс". Под удар попали сельхозплощади и агропредприятие, люди и животные не пострадали.

– Также оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Вследствие атаки погиб человек, еще один получил травмы.

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