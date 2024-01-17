Оккупанты атаковали дроном авто на Днепропетровщине, пострадали два человека: ребенок в тяжелом состоянии. Фото
Российские оккупанты 17 января ударили дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровщины. Под удар попало авто с людьми, пострадали мальчик 13 лет и 19-летний парень. Ребенок – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, юноша 19 лет – в состоянии средней тяжести.
Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
"Россияне продолжают воевать с мирными. Негодяи. Они поплатятся за все", – говорится в сообщении главы ОВА.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ночь на 17 января армия России атаковала "Шахедами" Николаевщину, Кировоградщину и Одесщину. Вражеские БПЛА заходили с Черного моря на критически низкой высоте. Над Одесской областью силы ПВО сбили 11 дронов, еще по одному – в Кировоградской и Николаевской областях.
– В Одессе вследствие дроновой атаки пострадал многоэтажный дом, в квартирах вспыхнули пожары, пострадали трое мирных жителей.
– Утром войска РФ ударили по Одесщине ракетами "Оникс". Под удар попали сельхозплощади и агропредприятие, люди и животные не пострадали.
– Также оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Вследствие атаки погиб человек, еще один получил травмы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!